Malgioglio: “La mia Rosa più hot di Kim Basinger in ‘9 settimane e ½'” – Video

(Adnkronos) –

”La mia Rosa in guepière è più hot di Kim Basinger in ‘9 settimane e ½”’. Parola di Cristiano Malgioglio che, in esclusiva con l’Adnkronos, parla del video, on line su YouTube da ieri sera a mezzanotte – del suo nuovo singolo ‘Rosa Tormento’ che il cantautore ha presentato in anteprima domenica 10 novembre ad ‘Amici’ di Maria De Filippi riscuotendo un enorme successo. Il cantante sarà ospite domenica prossima a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin dove parlerà anche, spiega, ”del Malgioglio che nessuno conosce”.

Protagonista del video la bellissima Samira Lui, scelta dallo stesso Malgioglio tra ben 100 modelle. “Volevano tutte fare il video con me – spiega Cristiano – ma il mio occhio è caduto su Samira perché avevo bisogno di una donna che avesse una grande sensualità e un grande erotismo ma molto delicato. Sicuramente è un video che farà grande scalpore per la bellezza della protagonista – assicura – che nel video arriva in una lavanderia dove ci sono molti uomini, si toglie un cappotto di velluto rosso, lo mette in lavatrice, si toglie la camicia, la minigonna e rimane in guepiere facendo impazzire tutti i presenti. Una scena più hot di quella di Kim Basinger in ‘9 settimane e ½”’. ‘Rosa Tormento’ si ispira alle vicende personali di Malgioglio: “Nella mia vita ho avuto molti amori ma alla fine sono sempre rimasto solo per paura di essere abbandonato e quindi di soffrire ho sempre lasciato tutti io. Questa Rosa quindi sono io ed è una Rosa che ha paura di essere abbandonata. La dedico a tutta le donne che hanno sofferto per amore e che stanno ancora aspettando il loro principe azzurro”.

Il ritornello del brano che inizia con ‘Rosa, qué linda eres’ proviene da un campione della canzone omonima del 1927, interpretata dal Sexteto Habanero, un classico della musica cubana:

“Il testo e la musica è tutto nuovo, ho lasciato intatto solo il ritornello – continua Malgioglio – avevo bisogno di una canzone che potesse arrivare al cuore di tutti e dove ci fosse tutta Cuba e tutta la sensualità dell’isola”.

Il singolo è stato inciso anche in spagnolo e portoghese con il titolo ‘Rosa mentirosa’, che in italiano significa ‘Rosa bugiarda’: ”Il brano è destinato anche a tutto il sudamerica, alla Spagna, al Brasile e al Portogallo – spiega Malgioglio – la mia anima è in Italia ma il mio cuore è sempre stato legato ai paesi latino americani, in particolate al Brasile”, tiene a sottolineare. Malgioglio, scoppiando in una risata, svela di aver chiesto a Samira in prestito la sua guepière: “Se l’avessi indossata io nel video sicuramente si sarebbero girati pure i proprietari dei tir”.



Intanto Malgioglio, finito il suo impegno con ‘Tale e Quale Show’, si prepara ad una nuova avventura televisiva

: farà parte del cast di ‘Beautiful’: “Farò la parte del cattivo italo americano perciò da gennaio fino a fine febbraio non ci sarò per nessuno perché dovrò fare una full immersion per imparare bene il mio inglese che non è perfetto. La settimana prossima andrò a Valletta (Malta, ndr) dove mi richiuderò per fare questa full immersion perciò niente televisione e nessuna distrazione. Le riprese dovrebbero inziare a fine gennaio a Los Angeles

”, conclude. (di Alisa Toaff)