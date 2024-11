Milan-Juventus, Motta: “Vlahovic non ci sarà. Come si ferma Leao? Dovremo aiutarci”

(Adnkronos) – Big match per la Juventus. I bianconeri, nella 13esima giornata di Serie A, volano a San Siro per affrontare il Milan domani 23 novembre. Partita importante per Thiago Motta, distante due punti dal Napoli capolista: “I giocatori rimasti si sono allenati molto bene”, ha detto il tecnico bianconero nella conferenza della vigilia, “abbiamo fatto lavori individuali e una partita contro l’Under 17. Chi è rientrato è tornato subito con la voglia giusta, ho visto i ragazzi determinati per fare una grande partita contro il Milan. Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse, quindi ci sono tante soluzioni”

Sicuramente non ci sarà Vlahovic, infortunatosi in Nazionale: “Dusan non farà parte del gruppo, non so ancora se rientrerà in tempo per l’Aston Villa. Ho grande fiducia nei miei giocatori. Tutti hanno caratteristiche diverse e questo mi dà alternative e soluzioni, vedremo domani chi prenderà il suo posto. Vlahovic non farà sicuramente parte del gruppo come Bremer, Milik, Nico, Cabal”.

Proprio gli infortuni stanno condizionando il cammino bianconero: “Tutti stanno impiegando il tempo che serve per tornare al top, ognuno rispetto alle proprie caratteristiche. Siamo concentrati totalmente su domani. Gli infortuni fanno parte del gioco, adesso è toccato a Dusan. Giocheremo difendendo e attaccando insieme.Il Milan è collettivamente molto forte, con un tecnico preparato. Dovremo portarla dalla nostra parte”.

Poi su chi sia il Sinner della Juventus: “Non mi piace fare paragoni, non fa bene all’uno e all’altro. Abbiamo tantissimi giocatori forti. Sinner è Sinner, un fenomeno dello sport. Noi dobbiamo continuare a crescere e auguro anche a Sinner di continuare nella sua grande carriera”. Il pericolo numero uno si chiama Rafa Leao: “Il Milan è fortissimo in transizione, che sia Leao o un altro attaccante tutti hanno qualità e noi dobbiamo giocare compatti senza dare la profondità. Devi affrontare il tuo avversario diretto, ma avere sempre l’aiuto del compagno e della squadra”.

Tra le note positive di questo avvio di stagione c’è sicuramente Timothy Weah: “In questo momento mi piace tutto quello che fa. Mi piace molto che faccia gol ma è un giocatore interessante perché dà tante alternative. Gioca a destra e sinistra, capisce il momento della partitqa e cosa serve alla squadra, è generoso e responsabile”.