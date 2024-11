Scamarcio a ‘Belve’, l’intervista divide il web e Porcaroli risponde con ironia

(Adnkronos) – Ha sollevato parecchie polemiche l’intervista di Riccardo Scamarcio a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Durante la puntata di martedì 19 novembre, la conduttrice ha chiesto conto all’attore di una frase pronunciata diversi anni fa: “Il maschio è il capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli”. Scamarcio ha cercato di rispondere con ironia, ma il risultato, almeno per il pubblico del web, è stato tutt’altro che convincente. “Però è nel gioco delle parti… che dobbiamo fare? Dobbiamo pulire casa?”, ha ironizzato l’attore, aggiungendo poi di essere sempre stato con donne indipendenti e di non poter quindi essere etichettato come retrogrado. E sempre in tono scherzoso, ha tirato in ballo la sua attuale compagna, l’attrice Benedetta Porcaroli.

Insomma, se l’attore pensava di mettere fine alle polemiche allora il risultato non è stato quello sperato, alimentando un acceso dibattito sul web. Da un lato, c’è chi ha difeso il tono scherzoso dell’attore, interpretandolo come un tentativo di sdrammatizzare. Dall’altro, molti hanno sottolineato come alcune tematiche meritino un approccio più serio e riflessivo.

E ieri è anche arrivata la risposta ironica di Benedetta Porcaroli. L’attrice ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme al compagno e Johnny Depp, accompagnata dalla didascalia: “Due rockettari e una groupie. Da oggi Modì, di Johnny Depp e con Al Pacino al cinema”, facendo riferimento al film in cui Scamarcio è il protagonista. Tra i molti commenti alla foto, uno in particolare ha attirato l’attenzione: “Benni, li ha lavati i piatti oggi?”. Pronta la risposta ironica dell’attrice romana: “Non mi distraete che sto stirando, please”. Tuttavia, la sua battuta non è stata apprezzata da tutti e c’è chi commenta: “C’è molto poco su cui fare autoironia”. Insomma, le polemiche non sembrano destinate a spegnersi facilmente.