(Adnkronos) – Un 32enne è morto la notte scorsa in un incidente avvenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima mentre era in direzione Trapani, all’altezza del sottopasso di corso Calatafimi, si sarebbe schiantata con la sua auto di grossa cilindrata. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo.