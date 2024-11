M5S, Conte: “Costituente aperta anche a chi ha tentato di contestare e delegittimare”

(Adnkronos) – ”C’è tanto entusiasmo… Davvero benvenuti a tutti”. Giuseppe Conte sale sul palco di Nova al palazzo dei Congressi di Roma tra gli applausi della platea in apertura dell’Assemblea costituente del movimento. ”E’ stato veramente un processo, un momento di grandissima partecipazione -dice l’ex premier – Forse questo è il punto più basso della politica, il momento di massimo inquinamento dove la politica sembra una questione di addetti ai lavori, è condizionata dall’influenza dei gruppi economici, i soliti, che in qualche modo riescono a gestire il destino di tutti. Quando c’è un’astensione così forte non si può restare indifferenti, noi vogliamo dare l’esempio e per questo è nato il processo costituente”.

”Il processo costituente -assicura Conte- è stato assolutamente partecipato, il più ampio possibile, abbiamo aperto anche a persone che hanno tentato di contestare e delegittimare sin dall’inizio, lo avevamo previsto, è fisiologico. Noi siamo aperti anche al dissenso perchè siamo una forza politica sana. Se ci sono 90mila persone che discutono, ci possono essere anche persone che la pensano diversamente”.

”Mi permetto solo di osservare che per un Movimento nato sulla partecipazione democratica, invitare a non votare e mettersi contro un processo di confronto è la contraddizione più forte che ci possa essere… E noi la accettiamo perché siamo aperti, ma è la contraddizione del principio fondamentale del Movimento. E’ inspiegabile invitare al non voto…”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, dal palco di Nova mentre veniva contestato da alcuni giovani con la faccia di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio stampate sulle magliette che gridavano ”dimissioni, dimissioni!, siete come il Pd!”.