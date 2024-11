M5S, contestatori irrompono a Nova: “Dimissioni, siete come il Pd”

(Adnkronos) – Si apre con il botto l’Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle dove tantissimi oggi si sono messi in fila per entrare al Palazzo dei Congressi di Roma. Appena è salito sul palco il presidente Giuseppe Conte, un gruppo di una ventina di contestatori con una maglietta con la faccia di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio ha iniziato a inveire contro di lui, urlando “dimissioni, dimissioni”.

Allontanati quasi subito dal palco, il gruppetto ha continuato a contestare. “Avete dimenticato tutto, siamo nati tra i banchetti, non in un teatro. Siamo nati per strada e oggi ci portano in teatro”. “Siete con Grillo?”, hanno chiesto i cronisti. “Noi siamo con i principi e con i valori. 70mila iscritti cancellati per avere il quorum vergognatevi”, hanno risposto. “La fine è cominciata con la scissione voluta da Di Maio”, ha detto uno di loro davanti ai microfoni, mentre qualcuno ha urlato anche “Siete come il Pd”, “due mandati e a casa”.

“Sapevamo che sarebbero arrivati, lo avevano annunciato su Facebook. Non ci siamo scomposti”, commentano dal Movimento 5 Stelle. “Questo – sottolineano ancora da Campo Marzio – è uno spazio di confronto, dispiace perché queste modalità sono agli antipodi del M5S”.

I contestatori, provenienti dal gruppo ‘I figli delle stelle’ Acaim, ma anche altri attivisti, avevano lanciato prima un lungo appello su Facebook. “Siamo profondamente preoccupati per il futuro che l’Assemblea Costituente sta delineando per il nostro MoVimento, un futuro che sembrerebbe essere fondato sulla cancellazione dei principi originari che sono stati la stella polare della nostra azione politica”, iniziano.

E poi l’attacco, rivolto soprattutto al presidente: “Nutriamo forti dubbi sulla leadership di Giuseppe Conte pur non contestando l’ottimo lavoro da PDC svolto nella passata legislatura. Riteniamo che l’attuale dirigenza voglia modificare le regole fondative per consolidare il proprio potere, proponendo un modello verticistico, lontano dai valori e dalle idee di Grillo e Casaleggio. Siamo preoccupati dalla volontà di parricidio nei confronti del nostro garante. Non solo le obiezioni di Beppe Grillo, figura incaricata di vigilare sui valori fondativi, sono state ignorate ma, addirittura, si è arrivati a ipotizzare una sua rimozione”, si legge ancora.

“Per questi motivi rifiutiamo questa Costituente, il metodo per nulla trasparente e partecipativo utilizzato per organizzarla, nonché i risultati deleteri e divisivi che ne potrebbero derivare: invitiamo tutti gli Iscritti del M5S a non partecipare alle votazioni del 21-24 novembre e a non riconoscerne gli esiti. Il M5S ha un ruolo ancora cruciale in un contesto politico e sociale in crisi e deve rimanere fedele ai suoi principi fondanti per poter attrarre nuovamente l’elettorato deluso confluito nell’astensionismo. Chiediamo agli attivisti di impegnarsi affinché il Movimento resti fedele ai suoi valori fondativi di trasversalità, trasparenza e democrazia”, concludono.