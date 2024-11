Milan-Juve, fischiano anche i social: “Partita più brutta degli ultimi 10 anni”

(Adnkronos) – A San Siro, tra Milan e Juventus, ha vinto la noia. Nel big match valido per la 13esima giornata di Serie A sono state veramente poche le occasioni da una parte e dall’altra, con i tifosi rossoneri che si sono fatti sentire al termine dei novanta minuti fischiando sonoramente la squadra di Fonseca. “Se fossi un tifoso avrei fischiato anche io perché non è bello venire allo stadio e vedere uno spettacolo come questo. Capisco i tifosi”, ha ammesso il tecnico del Milan in conferenza stampa.

La reazione del pubblico di San Siro è stata largamente condivisa dal popolo dei social. Su X si sono susseguiti post e meme su quella che è stata definita “una delle partite più brutte degli ultimi 10 anni”. Un utente ha criticato la sterilità offensiva della Juventus, che ha dovuto rinunciare a Vlahovic per infortunio, scrivendo: “aspettando un tiro in porta della Juve:” e allegando un’eloquente foto con scritto “sono passati 84 anni”. Un altro ha scritto “primo tempo emozionantissimo”, con una gif di Paperino che si mette a dormire.

“Il pallone si rifiuta di entrare” è stato il tweet di un altro utente, mentre un altro si chiede “ma vedere un tiro sarebbe tanto brutto?”. E poi ancora: “Partita di pallanuoto noiosissima”, “togliete tre punti a tutte e due le squadre”, oppure “mi rivedrò questa partita quando non riuscirò a dormire”. Insomma, il senato dei social si è espresso piuttosto chiaramente.