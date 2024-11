Tragedia a Iglesias, due minori morti in scontro tra scooter e auto

(Adnkronos) – Tragico incidente la scorsa notte sulla strada Statale 130, all’altezza dello svincolo di immissione per l’abitato di Iglesias. Due minorenni, che viaggiavano a bordo di un motorino, sono morti nel violento impatto con un’auto. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Il personale sanitario, arrivato sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi. Illeso il conducente dell’auto che sottoposto a controlli da parte del personale medico è risultato in stato confusionale.