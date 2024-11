Festival 2025, toto Big del FantaSanremo: chi sale e chi scende

(Adnkronos) – Manca meno di una settimana all’attesissimo annuncio dei cantanti che calcheranno il palco dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. L’appuntamento è fissato per domenica 1 dicembre, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, quando il direttore artistico Carlo Conti svelerà i protagonisti in gara. Nel frattempo, cresce l’attesa e impazza il Totofestival, il fenomeno legato al FantaSanremo, il popolare fantasy game che permette ai fan di fare previsioni sui possibili concorrenti. Grazie all’app ufficiale, i partecipanti possono scommettere sui nomi più quotati, cercando di indovinare chi sarà davvero in gara al Festival. Secondo la fantaclassifica, aggiornata per l’Adnkronos, i nomi più gettonati dai fan vedono saldamente sul podio: Anna Pepe; Elodie e Achille Lauro.

A seguire, nella Top 10, troviamo: Olly, Benji e Fede, Alfa, Arisa, Bresh, Gaia e, in decima posizione, i Pinguini Tattici Nucleari. L’ingresso della band bergamasca in decima posizione è una delle novità della classifica aggiornata. La popolare band, reduce da record di vendite e concerti sold out, ha preso il posto di Sarah Toscano, che scende al 13esimo posto. La parte centrale della classifica registra importanti variazioni, con artisti in ascesa e altri in leggera flessione. Spiccano i progressi degli 883, Annalisa, Tony Effe e Jalisse. Mentre subiscono una lieve flessione, oltre alla vincitrice della scorsa edizione del talent ‘Amici’ Sarah Toscano, Tananai, Irama, Madame, Ermal Meta e Francesca Michielin. Tra le sorprese più intriganti, spiccano due new entry: la vincitrice del festival della scorsa edizione Angelina Mango (28esimo posto) e Cesare Cremonini (30esimo posto), che potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo di scena.

Nel dettaglio la fanta-lista dall’11esima alla 30esima posizione: 11. il sogno di una reunion degli 883, con Max Pezzali e Mauro Repetto (+1); 12. Annalisa (+2); 13. Sarah Toscano (-3); 14. Tananai (-1); 15. Francesco Gabbani (stabile); 16. Tony Effe (+2); 17. Irama (-1); 18. Madame (-1); 19. Tiziano Ferro (stabile); 20. Damiano David (stabile); 21. Coma_Cose (stabile); 22. Tommaso Paradiso (stabile); 23. Blanco (stabile); 24. Jalisse (+1); 25. Ermal Meta (-1); 26. Caparezza (stabile); 27. Brunori Sas (stabile); 28. Angelina Mango (new entry); 29. Francesca Michielin (-1); 30. Cesare Cremonini (new wentry). Tra gli esclusi dalla classifica aggiornata figurano il celebre duo Al Bano e Romina Power e Michele Bravi, che non compaiono più tra i favoriti del Totofestival. Con l’annuncio ufficiale ormai imminente, il fermento tra i fan è alle stelle. La fantaclassifica riflette le aspettative del pubblico, ma sarà solo Carlo Conti, domenica 1 dicembre, a svelare i veri protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Non resta che attendere per scoprire se le previsioni dei fan troveranno conferma.