Violenza sulle donne, Meloni: “Maggiore incidenza stupri da immigrati”

(Adnkronos) – “Verrò definita razzista, ma c’è una incidenza maggiore, purtroppo, nei casi di violenza sessuale da parte di persone immigrate, soprattutto” quelle arrivate “illegalmente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dalla direttrice di ‘Donna Moderna’, Maria Elena Viola. “Quando non hai niente si produce una degenerazione che può portare da ogni parte”.

Quali interventi si possono mettere in campo per garantire maggiore sicurezza alle donne che hanno paura a uscire da sole? “Io vengo accusata ogni giorno di aver introdotto troppi nuovi reati”, ma “il tema della sicurezza, soprattutto nelle nostre città, è sempre più evidente. Noi abbiamo dato dei segnali molto importanti” attraverso “le assunzioni nelle forze dell’ordine”, con i reati “che servono per combattere l’insicurezza dilagante nelle nostre città”, e poi “il tema del contrasto all’immigrazione illegale di massa, una delle materie su cui il governo si spende di più”.

“Cosa si può fare di più” per fermare la strage dei femminicidi? “È un tema sul quale mi sono chiaramente interrogata molto. L’Italia ha una legislazione molto importante su questa materia, legislazione alla quale tra l’altro ha contribuito anche questo governo con un’ultima legge approvata un anno fa all’unanimità dalle forze politiche. Una delle poche cose che siamo riusciti ad approvare all’unanimità. Io penso, che arrivati a questo punto, la sfida sia soprattutto di carattere culturale”.

“Le norme non mancano, gli strumenti non mancano – aggiunge la premier -, le risorse, quelle mancano sempre ma comunque dedichiamo delle risorse a questa materia, forse, il dibattito non è sufficiente. Nel senso che io trovo che molto spesso di questa materia si parli un po’ anche accettando magari lo scontro ideologico, su una materia sulla quale invece non ha proprio senso né dividersi né cercare il buono e il cattivo” ma “è una di quelle materie sulle quali bisogna tutti -indipendentemente da età, dove si vive, partito politico- in cui tutti bisogna sedersi attorno a un tavolo e interrogarsi e noi forse non lo stiamo facendo”.