Torna a Cremona la possibilità di firmare portare anche in città un’ambulanza veterinaria attiva H24 e un pronto soccorso veterinario notturno. Un’iniziativa portata avanti da Antonio Sivalli, presidente dell’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare Lotta al Bullismo ODV.

Dopo aver già raccolto lo scorso mese 450 firme, ora si riparte. “Speriamo”, si è augurato Sivalli, “che anche i privati, i piccoli e grandi imprenditori di Cremona, possano ascoltare il nostro appello e rendersi conto di quanto sia fondamentale questo servizio. Un’ambulanza veterinaria e un pronto soccorso sono indispensabili per salvare animali feriti o avvelenati, spesso lasciati senza aiuto nei parchi o sulle strade;

sostenere chi non può spostarsi, come persone diversamente abili o chi non possiede un mezzo per trasportare il proprio animale in caso di emergenza“.

Gli appuntamenti sono per domani e giovedì nell’atrio dell’ospedale di Cremona. “Siamo convinti”, ha detto il presidente dell’associazione, “che insieme possiamo fare la differenza: ogni firma raccolta è un passo verso un traguardo di civiltà che Cremona merita. Questo progetto non riguarda solo gli animali, ma anche il senso di comunità e il rispetto per la vita in tutte le sue forme. Ogni gesto conta: firmare è un piccolo atto che può salvare vite e alleviare la sofferenza di chi non può parlare per sé.

Il nostro obiettivo è ambizioso, ma con il supporto di una città solidale e generosa come Cremona, possiamo raggiungerlo. Chiediamo il supporto di tutti, cittadini e istituzioni, per dare vita a questo progetto che rappresenta un atto di amore e rispetto per gli animali e per i loro proprietari. Un’ambulanza veterinaria operativa 24 ore su 24 e un pronto soccorso notturno non sono un lusso, ma una necessità per garantire assistenza immediata in situazioni di emergenza, dove ogni minuto può fare la differenza”.

Sivalli invita anche le associazioni di categoria, i commercianti e le aziende del territorio a “unirsi a noi in questa battaglia di civiltà. Contribuire non significa solo aiutare gli animali, ma sostenere una comunità più solidale e attenta ai bisogni di tutti, inclusi i più fragili”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata