A Catania il nuovo ‘Nx Enginnering District’ di Maire

(Adnkronos) – Un polo tecnologico di eccellenza per lo sviluppo di soluzioni per la transizione energetica. E’ stato inaugurato oggi, al Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, a Catania, l’NX Engineering District, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico di Nextchem (Maire). Da anni Maire collabora con l’Università degli Studi di Catania, convinti che il confronto con le università e i centri di formazione tecnico-professionale del territorio sia determinante per selezionare ingegneri e tecnici qualificati e per lo sviluppo personale e professionale all’interno di una realtà internazionale e dinamica come quella del Gruppo.

Il nuovo centro di ingegneria punta a diventare un nuovo polo di attrazione per coinvolgere talenti nel campo dell’innovazione e della tecnologia a supporto della transizione energetica. Obiettivo è creare un polo con più di 200 professionisti, con un elevato profilo in tema di competenze tecnologiche. “Oggi – ha detto il sindaco di Catania . Enrico Trantino – inauguriamo un nuovo polo di innovazione per la nostra città. Un messaggio importante che testimonia la nostra capacità di attrazione di eccellenze e la storica competenza ed elevata qualità delle professionalità sul territorio. Questa importante iniziativa di Maire rappresenta un nuovo vettore di crescita e sviluppo che potrà contribuire ad arginare la fuga di cervelli e di talenti dal Mezzogiorno. Siamo onorati di essere parte di questo progetto totalmente votato al futuro”.

“L’apertura di questo nuovo polo tecnologico a Catania risponde all’esigenza di accogliere e formare competenze ingegneristiche e tecniche che siano in grado di interpretare e anticipare i problemi di una società in grande evoluzione – ha sottolineato Fabrizio Di Amato, presidente di Maire – Siamo certi che entrare in dialogo con il territorio siciliano ci consentirà di affrontare con un nuovo sguardo le sfide della transizione energetica ed elaborare soluzioni sostenibili, volte alla riduzione dell’impatto ambientale, puntando allo sviluppo e alla valorizzazione locale dei talenti”.