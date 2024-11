Del Piero e la presidenza Figc, Alex: “Non dico no, ma nessuno mi ha candidato”

(Adnkronos) –

Alessandro Del Piero sarà il prossimo presidente della Figc? Ad oggi, la candidatura dell’ex capitano della Juventus rimane una suggestione: “Bisogna essere candidati da qualcuno e nessuno dalla FIGC mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo”, dice a Sky Sport, nell’immediato prepartita delle sfide di Champions League proprio Del Piero.

“Se non ti invitano, non puoi presentarti da solo”, spiega, “da uomo di calcio mi informo e seguo tutto, eventualmente una cosa del genere deve essere presa in considerazione in un certo modo. Per me la squadra è fondamentale, deve esserci spirito di squadra per arrivare dove si vuole”. Del Piero, in ogni caso, non chiude la porta: “Non dico che è no, ma nessuno mi ha candidato e una iniziativa simile andrebbe affrontata con spirito di squadra”.