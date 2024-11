Maire, Ghiringhelli: “Obiettivo a Catania è superare 200 risorse”

(Adnkronos) – “La scelta di Catania per il Gruppo Maire è stata ragionata e puntuale, in virtù delle competenze presenti sul territorio, che miriamo a valorizzare ulteriormente nel nostro impegno per accelerare la transizione energetica in Italia e nei Paesi in cui operiamo”. Lo ha detto Franco Ghiringhelli, Human Resources, Ict, Organization and Procurement Senior e vicepresidente di Maire, durante l’inaugurazione dell’NX Engineering District di Catania. “Questa nuova sede rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e sviluppo, che punta sul nostro asset più importante: le persone e le loro competenze distintive”, ha aggiunto.

“Abbiamo, infatti, l’obiettivo di superare le 200 risorse a Catania – ha sottolineato Ghiringhelli -, attraendo professionisti con un alto livello di competenze e giovani neolaureati provenienti dai vari centri accademici di eccellenza di Catania e da altre università della Sicilia, che contribuiranno a creare un ambiente di lavoro dinamico e innovativo, in linea con gli obiettivi di crescita del Gruppo Maire”.