Sciopero 29 novembre, Salvini: “Convocato prima di conoscere manovra, qualche pregiudizio c’è”

(Adnkronos) – “Lo sciopero (del 29 novembre, ndr) è stato convocato prima di conoscere la legge di Bilancio, che non sarà la bacchetta magica ma aumenta gli stipendi a tutti i lavoratori che guadagnano fino a 40mila euro l’anno e mette il massimo storico di investimenti sulla sanità. Permettetemi di avere il dubbio che se uno convoca uno sciopero su una legge di bilancio prima ancora di conoscerla, qualche pregiudizio ce l’abbia”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ospite a Non stop news su Rtl 102.5.

In vista dello sciopero di otto ore proclamato per venerdì, Salvini ha firmato ieri la precettazione.”Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì”, ha spiegato il leghista in un video.

“Venerdì ci sarà il diritto allo sciopero previsto dalla Costituzione” ma “i mezzi pubblici potranno scioperare per massimo 4 ore. Lo chiede la commissione di garanzia sugli scioperi e lo chiedo io. Da quando si è insediato il governo c’è più di uno sciopero al giorno, quando Landini dice che c’è al governo il fascismo che limita il diritto allo sciopero pensi che non ci sono mai stati così tanti scioperi. Mi sembra che qualcuno faccia politica, a partire da Landini che sarà il prossimo candidato della sinistra”, ha detto ancora Salvini a Rtl 102.5.

“Se i sindacati mi denunceranno? Denuncia più denuncia meno… già tra 20 giorni avrò la sentenza per aver, da ministro dell’Interno, mantenuto gli impegni presi con gli italiani e aver fermato gli sbarchi, mi denunceranno anche per aver ribadito il diritto alla mobilità… l’Italia non è una Repubblica fondata sulla Cgil”, ha sottolineato.