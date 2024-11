Nucleare, Descalzi: “Per fusione primo test nel 2026”

(Adnkronos) – Sul nucleare “prevediamo di concludere la costruzione dell’impianto a fine 2025” e “dovremo riuscire a fare il primo test nel 2026”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, al 22esimo Forum Coldiretti a Roma, parlando del fatto che da tempo Eni è impegnata sulla fusione in uno spin off del Mit. L’ipotesi è di un lancio commerciale “per il 2031-2032”. Dovremo riuscire, aggiunge, a “produrre più elettricità in quella che si utilizza per innescare la fusione nel 2027”.

Il nucleare “è l’unica soluzione” per una decarbonizzazione delle nostre economie: “Come Eni noi siamo impegnati non nella fissione ma nella fusione da più di 10 anni”. “Il nucleare deve essere fatto, dobbiamo decarbonizzare tutto quello che è industrialmente pesante, ma dobbiamo essere rapidissimi” ha aggiunto Descalzi.

“Ci sono ancora visioni ideologiche” in Europa, tra queste “c’e’ quella sul biocarburante. L’Europa ancora non vuole il biocarburante, vuole l’e-fuel che è fatto da un mix di CO2 e idrogeno verde e che pagheremo 20 volte tanto”. “Siamo indietro non solo sull’energia nucleare, siamo indietro su moltissime cose, e non parlo dell’Italia che tutto sommato, ha un suo mix energetico come quasi tutti i paesi del Mediterraneo che è fatto da gas e rinnovabili”, ha spiegato Descalzi “in Europa solo la Francia ha una vera riserva di energia con 50 e passa stazioni nucleari che poi vende”. Descalzi ha quindi specificato che il nucleare “è l’unica soluzione per abbassare i costi dell’energia”.