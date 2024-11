Trasporti, fisica Greison: “Stiamo vivendo la seconda rivoluzione quantistica”

(Adnkronos) – “Oggi l’atmosfera che si respira nei centri di ricerca scientifica è elettrizzante, stiamo vivendo la seconda rivoluzione quantistica, tutto sta cambiando intorno a noi. Il mondo dell’infinitamente piccolo ci permette di raggiungere nuovi traguardi e porci nuovi obiettivi. Sta succedendo qualcosa di impensabile rispetto a cento anni fa”.

Così Gabriella Greison, fisica, divulgatrice scientifica e conduttrice televisiva, è intervenuta al convegno “Fili per il futuro delle città – Un nuovo metabolismo urbano per reti ecologiche e sociali”, che si è tenuto presso l’auditorium dell’università Iulm di Milano.

Promosso da Regione Lombardia, Fnm, Ferrovienord e Trenord, Fili prevede una serie di interventi di ricucitura urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale: cambieranno volto le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti (con un intervento di oltre 188.000 metri quadrati complessivi che arriverà a coinvolgere progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati).

Gabriella Greison ha prestato la sua voce al corto d’autore “Tutto è collegato” firmato dal regista Ago Panini, in cui si racconta il senso complessivo di Fili, le sue tappe progettuali e le sfide principali.

“Ragionare sul concetto che ogni cosa è collegata ci porta a capire che intorno a noi tutto sta cambiando velocemente – conclude Greison – Ogni volta che mettiamo in pratica questo riusciamo a capire qualcosa in più di questo nuovo mondo. Quando sono stata chiamata da Andrea Gibelli per essere protagonista di questo video, sono rimasta entusiasta dalle sue parole e dalla sua idea. Non solo perché Milano è la mia città, ma anche perché la sua visione era completamente diversa da quella che avevo intorno abitualmente”.