(Adnkronos) – Aer Tre, la società di gestione dell’aeroporto di Treviso, informa che lo scalo è temporaneamente chiuso a seguito di un’uscita di pista di un aeromobile da turismo. I voli previsti in arrivo sono dirottati su altri scali, i voli in partenza restano in attesa fino al completamento delle verifiche necessarie.