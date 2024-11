La produzione del Concerto di Claudio Baglioni comunica che“In merito al posticipo della partenza del tour “PIANO DI VOLO SOLOtris” di Claudio Baglioni, si comunica quanto segue. Per motivi di programmazione di calendario e di produzione, per alcuni dei concerti inizialmente previsti nel 2024 fino all’11 gennaio 2025 non è stato possibile pianificare una nuova data di recupero e per gli stessi motivi si rende necessario posticipare o annullare alcune delle date del 2025”.

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti per i concerti al Teatro Ponchielli di Cremona del 6,7, 8 dicembre con le seguenti modalità:

Per richiedere il rimborso dei biglietti acquistati in biglietteria è necessario presentarsi con: il proprio biglietto alla biglietteria del Teatro Ponchielli a partire

dal 2 al 24 dicembre* nei consueti orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e sabato dalle 10.00 alle 13.00)

Per chi ha acquistato i biglietti online deve inoltrare richiesta al circuito o punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto entro il 24 dicembre.

