Formula 1, si corre in Qatar: orari, programma del weekend e dove vederlo in tv

(Adnkronos) –

Torna in pista la Formula 1. Dopo che il Gp di Las Vegas ha incoronato di nuovo campione del mondo Max Verstappen, si riaccende la lotta per il titolo Costruttori. A Doha, sul circuito di Losail, nel penultimo Gran Premio della stagione, la Ferrari cerca il sorpasso sulla McLaren, ora distante soltanto 24 punti. Il weekend in Qatar mette dunque in palio punti pesanti, a cui si aggiungeranno anche quelli che arriveranno dall’ultima gara Sprint della stagione.

Negli Stati Uniti la Rossa è riuscita a piazzare entrambe le monoposto davanti alla scuderia inglese, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto. Vasseur però deve gestire la tensione crescente tra i due piloti, scoppiata via radio e nell’immediato post gara di Las Vegas.

Si comincia oggi, venerdì 29 novembre, con la prima sessione di prove libere (alle 14.30), a cui seguiranno le qualifiche per la gara Sprint, in programma alle 18.30. La gara corta andrà in scena alle 15 di sabato 30 novembre, mentre alle 19 sono previste le qualifiche per il Gran Premio. Il Gp partirà domenica 1 dicembre alle ore 17.

Venerdì 29 novembre



Ore 14.30: prove libere

Ore 18.30: qualifiche gara Sprint

Sabato 30 novembre



Ore 15: gara Sprint

Ore 19: qualifiche Gp

Domenica 1 dicembre



Ore 17: Gran Premio

L’intero weekend di Formula 1 è trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, mentre la Sprint Race sarà visibile anche in chiaro su TV8. Il Gp del Qatar sarà visibile sempre in chiaro su TV8 ma in differita, a partire dalle 21.30. La gara sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW.