Simone Rugiati, chef denunciato: litiga con vicini ed esce in strada con coltello a Milano

(Adnkronos) – Lo chef Simone Rugiati è stato denunciato per possesso di “oggetti atti a offendere” in relazione a quanto accaduto giovedì scorso in tarda serata a Milano.

All’origine ci sarebbe stata una discussione con due vicini su un balcone e il cuoco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscito in strada con un coltello e invitato le persone a raggiungerlo. Ad accendere gli animi sarebbero stati i rumori provenienti dal suo locale, il Food Loft in zona Chinatown. Ci sarebbe anche un video, girato da uno dei vicini che ha ripreso lo chef.