Ucraina, Zelensky e l’ombrello della Nato: “Così la guerra finirebbe”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha suggerito che le zone dell’Ucraina sotto il suo controllo dovrebbero essere poste “sotto l’ombrello della Nato” per cercare di porre fine alla “fase calda” della guerra. In un’intervista rilasciata a Sky News, il capo dello Stato ha affermato che accetterebbe l’adesione alla Nato del solo territorio attualmente controllato da Kiev, ma solo se l’adesione all’Alleanza fosse prima offerta all’intera Ucraina, entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A quel punto, Kiev potrebbe tentare di negoziare la restituzione del territorio attualmente sotto il controllo russo “in modo diplomatico”, ha spiegato.

Ma il suggerimento è altamente teorico, ha sottolineato Zelensky, dal momento che nessuno ha ancora fatto un’offerta del genere. È molto improbabile che la Nato prenda in considerazione una decisione del genere. E “L’Ucraina non ha mai preso in considerazione una proposta del genere, perché nessuno ce l’ha mai presentata ufficialmente”, ha detto Zelensky. La Nato dovrebbe offrire l’adesione all’intero Paese, comprese le zone attualmente sotto il controllo russo, ha affermato. “Non puoi fare un invito solo a una parte di un Paese, perché in questo modo riconosceresti solo quel territorio come appartenente all’Ucraina, mentre l’altro è della Russia”.