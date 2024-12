Accoltella la ex e la abbandona in strada per poi fuggire, ricercato

(Adnkronos) – Ha accoltellato la ex e l’ha abbandonata in strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. E’ successo nel primo pomeriggio. La vittima, residente nel mantovano, sarebbe stata ferita dall’uomo all’interno dell’auto con la quale l’aggressore è poi fuggito. Soccorsa da alcuni passanti, è stata trasferita in ospedale non in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, l’uomo è ricercato.