“Amore è perdono”, il messaggio di Kate Middleton toccherà il cuore di Harry?

(Adnkronos) – L’amore che perdona e che porta gioia e speranza: è il messaggio che Kate Middleton porterà al centro dell’evento natalizio che ha organizzato per quest’anno nell’Abbazia di Westminster. Parole che, fra le altre, potrebbero toccare il cuore di Harry e auspicabilmente dare finalmente il via alla riconciliazione nella famiglia reale. La principessa Kate è pronta a ospitare il suo evento più importante dell’anno: venerdì prossimo 1.600 persone si riuniranno per il servizio di canti natalizi ‘Together At Christmas’. E, in vista del grande appuntamento, la principessa del Galles, che ha vissuto un anno difficile dopo la diagnosi di cancro, ha pubblicato una lettera che verrà consegnata ai partecipanti, in cui sottolinea l’importanza della gentilezza, del perdono e dell’empatia.

La lettera, scrivono alcuni media, potrebbe rappresentare un ramoscello d’ulivo inviato dalla futura regina al principe Harry, con il quale si ritiene non abbia più rapporti. In alcune parti della lettera si legge che le persone dovrebbero ricordare “l’importanza di dare e ricevere empatia, nonché di quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri nonostante le nostre differenze”.

La principessa ha anche scritto: “È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana che troviamo lo spazio per vivere la nostra vita con un cuore aperto. Questo ci incoraggia soprattutto a rivolgerci all’amore, non alla paura: “L’amore che mostriamo a noi stessi è l’amore che mostriamo agli altri. Amore che ascolta con empatia, amore che è gentile e comprende, amore che perdona e amore che porta gioia e speranza”.