Celeste Dalla Porta: “Dopo Sorrentino sono aperta a tutto, amo spaziare”

(Adnkronos) – “Sono molto emozionata di essere qui e di ricevere un premio intitolato a questa grande icona. Da lei prendiamo tutte ispirazione, sia come attrici che come donne. Lei riesce a portare negli occhi una vitalità e un’intensità di cui secondo me il cinema ha veramente bisogno”. A dirlo all’Adnkronos è Celeste Dalla Porta, giovane protagonista di ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino attualmente nelle sale e premio Giovane Rivelazione al Decennale Virna Lisi. “Io ringrazio Virna Lisi per aver interpretato grandi personaggi così iconici, grazie per essere così iconica”, aggiunge l’attrice.

E dopo aver lavorato con Sorrentino, ammette: “Mi piacerebbe lavorare con tantissimi altri registi, tantissime altre registe, non saprei dire esattamente con chi -dice l’attrice ventisettenne- Mi piace molto il cinema d’autore, un cinema nuovo, di ricerca, e poi mi piace il classico, quindi sono veramente aperta a spaziare e a tutto”.