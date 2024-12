Quarta edizione della Digital Innovation Cup della sede cremonese dell’Università Cattolica. Premiati lunedì mattina gli studenti che hanno partecipato. Ha vinto un progetto che propone una piattaforma per semplificare la redazione dei bilanci di sostenibilità.

Sei squadre con cinque studenti ciascuna si sono sfidate nella quarta edizione della manifestazione. Un confronto tra business plan elaborati dagli studenti del secondo anno della laurea magistrale in innovazione e imprenditorialità digitale.

La giuria, composta da imprenditori, professionisti e dirigenti aziendali, ha valutato i sei progetti e alla fine sono arrivati i risultati. Al primo posto il progetto Ecoreport, una piattaforma che semplifica la raccolta e la gestione dei dati per poter redigere i bilanci di sostenibilità, al secondo posto Accura, per ottimizzare la gestione dei sinistri nel settore assicurativo e al terzo Slate, un’applicazione mobile per innovare l’esperienza di acquisto della spesa.

“Tutte le proposte erano comunque interessanti” commenta Fabio Antoldi, direttore del corso. “Una challenge utile per preparare gli studenti alle sfide del mondo del lavoro”.

Il servizio di Giovanni Palisto

