Gaza, Idf annuncia morte ostaggio israelo-americano

(Adnkronos) – L’ostaggio israelo-americano Omer Maxim Neutra, 21 anni, sequestrato nella zona di confine di Gaza il 7 ottobre, è stato dichiarato morto durante la prigionia nella Striscia. Lo ha reso noto l’Idf, aggiungendo che il corpo si trova ancora nell’enclave.

I cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti hanno abbattuto sette missili e droni sparati dai ribelli Houthi dello Yemen contro le navi da guerra e tre navi mercantili americane che stavano scortando nel Golfo di Aden. Non sono stati segnalati danni o feriti. Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti, precisando che i cacciatorpedinieri Uss Stockdale e Uss O’Kane hanno abbattuto e distrutto tre missili balistici antinave, tre droni e un missile da crociera antinave. Le navi mercantili non sono state identificate.

Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco in una dichiarazione e hanno affermato di aver colpito i cacciatorpediniere statunitensi e “tre navi di rifornimento appartenenti all’esercito americano nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden”.

La moglie del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Sara, ha incontrato il presidente eletto Donald Trump, in un evento che ha tenuto nel suo campo da golf in Florida. In un post sui social media, Netanyahu ha scritto che i due hanno discusso “dell’importanza strategica della vittoria di Israele nella guerra” e dell’importanza del rapporto continuo tra Israele e gli Stati Uniti. “Ho parlato con il presidente delle grandi sofferenze che il nostro Paese ha attraversato il 7 ottobre e ho sottolineato l’urgenza di agire per liberare gli ostaggi e riportarli indietro al più presto”, ha scritto Sara Netanyahu.