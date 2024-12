Siria, cosa accade e perché: 13 anni di guerra civile e il riarmo dei ‘ribelli’

(Adnkronos) – L’attenzione internazionale torna sulla Siria. Dopo anni di silenzio, a far riaccendere i riflettori sul Paese arabo sono state l’avanzata nel nord di fazioni armate, a cominciare da Aleppo, e la sfida al leader siriano Bashar al-Assad.

Nel marzo del 2011 migliaia di siriani, all’epoca delle cosiddette Primavere Arabe, sono scesi in piazza per chiedere riforme democratiche, contestando Assad, della minoranza alawita, salito al potere dopo la morte del padre Hafez, nel 2000, in un Paese a maggioranza sunnita. Le proteste, nelle città a maggioranza sunnita, sono state per lo più pacifiche. Ma Damasco ha risposto con una brutale repressione. Alcuni siriani hanno cominciato a prendere le armi e diversi gruppi, contro cui le truppe Usa avevano combattuto in Siria, sono riemersi in Siria. Nel 2012 le Nazioni Unite parlavano di guerra civile. Dopo anni di combattimenti le forze fedeli ad Assad sostenute dalla Russia, dall’Iran e dagli Hezbollah libanesi hanno ripreso buona parte del territorio che era stato conquistato dai ribelli. Ma un mosaico di gruppi ha continuato a mantenere il controllo di sacche di territorio di un Paese in cui il conflitto ha fatto centinaia di migliaia di morti e circa 13 milioni di sfollati, secondo le Nazioni Unite, ha portato agli orrori del sedicente Stato Islamico. Per anni quello che è rimasto dell’opposizione si è ‘rifugiato’ per lo più nella provincia di Idlib, lungo il confine tra Turchia e Siria, così come in altre zone della Siria settentrionale e centrale.

Qui le violenze sono esplose a ottobre con scontri sul campo tra insorti e forze governative, raid aerei russi contro postazioni dei ribelli. I combattimenti sono ripresi dopo che gli Hezbollah libanesi, alleati di Assad, avevano ridispiegato alcune forze dalla Siria al Libano. Oggi resta una presenza di militari Usa nell’est della Siria, dove gli Stati Uniti hanno sostenuto i combattenti guidati dalle forze curde nella battaglia contro lo Stato islamico. Fino alla scorsa settimana il conflitto sembrava ‘contenuto’, ma mercoledì fazioni armate guidate da Hayat Tahrir al-Sham hanno preso una base governativa nella parte occidentale di Aleppo. Poi sono ‘andati avanti’, fino a puntare più a sud, verso Hama. Non è chiaro quanto territorio possano tenere e per quanto, anche di fronte alle dichiarazioni da parte di Damasco di una mobilitazione di forze per un contrattacco. Ma l’offensiva ha rapidamente ridefinito le linee del fronte e minaccia un’ulteriore destabilizzazione del Paese.

Hayat Tahrir al-Sham, basato nella provincia siriana di Idlib, guida l’offensiva a capo di una costellazione di fazioni armate minori. Tra queste, il cosiddetto ‘Esercito nazionale siriano’, coalizione di forze sostenute dalla Turchia che comprende combattenti del primo gruppo di ribelli, l’Esercito siriano libero. In passato non sono mancati scontri tra Hayat Tahrir al-Sham ed Esercito nazionale siriano, entrambi comunque uniti dal desiderio di rovesciare Assad. Hayat Tahrir al-Sham, organizzazione terroristica per il Dipartimento di Stato Usa, punta al dominio islamico, anche se negli ultimi giorni sono arrivate dichiarazioni con la promessa di proteggere siti culturali e religiosi ad Aleppo, chiese comprese.

Il gruppo, in qualche modo ‘erede’ di Jabhat al-Nusra, che era legato ad al-Qaeda, non è più associato all’organizzazione fondata da Osama bin Laden, e rappresenta una fazione più circoscritta di combattenti. Il gruppo controlla il valico di Bab al-Hawa con la Turchia ed è il braccio militare del Governo di salvezza nazionale, l’amministrazione de facto dell’opposizione nel nordovest della Siria.

Secondo gli analisti, per anni i combattenti dell’opposizione si sono riorganizzati per un attacco contro le forze governative. La mossa coincide con le ‘distrazioni’ degli alleati chiave di Assad, Russia, Iran e Hezbollah. Emile Hokayem, analista di sicurezza in Medio Oriente dell’International Institute for Strategic Studies, parla di “geopolitica” e “opportunità a livello locale”. “I ribelli in generale si erano riorganizzati, riarmati e riqualificati per una cosa del genere”, afferma. All’inizio del conflitto nel 2011, Iran e Hezbollah avevano fornito ad Assad forze cruciali per respingere i ribelli. E la Russia è stata l’aeronautica di Assad.

Ma nel 2022 ha lanciato la sua “operazione militare speciale” in Ucraina, con l’invasione del Paese e alla campagna militare che va avanti da oltre mille giorni ha destinato la maggior parte delle sue risorse militari. E lo scorso anno Hezbollah e Iran sono presto finiti coinvolti nel conflitto tra Israele e Hamas innescato dall’attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas in Israele. Per mesi sono andate avanti le ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, fino alla guerra esplosa a settembre. Da mercoledì scorso in Libano è in vigore una fragile tregua. Mentre a ottobre l’Iran ha subito l’attacco israeliano in risposta ai missili lanciati all’inizio di quel mese dalla Repubblica Islamica in direzione di Israele dopo un raid aereo che aveva ucciso comandanti iraniani nel consolato di Teheran a Damasco.

Così in Siria Assad e le sue forze sono diventati ‘vulnerabili’. “Personalmente non credo pensassero di raggiungere Aleppo – commenta Jihad Yazigi, direttore della pubblicazione online Syria Report – Penso sapessero certamente che il regime era debole e volessero cogliere l’occasione per allargare un po’ le aree sotto il loro controllo”.