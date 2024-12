Un ministro al supermercato, Nordio fa la spesa a Trastevere

(Adnkronos) – Sorpresa a Trastevere con il ministro della Giustizia Carlo Nordio avvistato mentre fa la spesa in un supermercato poco distante dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Camicia bianca a righe rosse e cravatta grigia, il ministro, tra gli sguardi incuriositi dei clienti, era in fila alla cassa. Al suo turno ha sistemato nelle buste yogurt, arance e altri pochi acquisti. Qualcuno lo ha salutato. E qualcuno non ha resistito e sfoderato il cellulare per l’immancabile scatto.