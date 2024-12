Evenepoel, incidente in allenamento e corsa in ospedale

(Adnkronos) – Paura per Remco Evenepoel. In mattinata, il doppio oro nel ciclismo alle Olimpiadi di Parigi è finito in ospedale. Come riportato dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, durante un allenamento il fuoriclasse belga non sarebbe riuscito a evitare la portiera aperta di un mezzo di Bpost, le poste del Belgio. Evenepoel si stava allenando a Oetingen, nell’area del Brabante fiammingo.

Evenepoel non ha perso conoscenza e i soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti, per trasportarlo all’ospedale Erasmus di Anderlecht per accertamenti. Come spiegato dai medici della struttura sanitaria, per il fuoriclasse belga potrebbe esserci una frattura di polso e clavicola.