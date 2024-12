Jill Biden ritrova le sue radici a Gesso in Sicilia

(Adnkronos) – Il momento più toccante è stato quando la First Lady è entrata nella Chiesa di Sant’Antonio Abbate di Gesso (Messina) e le hanno fatto vedere l’atto di registrazione di battesimo del bisnonno, Gaetano Giacoppo. Risale al 1865. Nel 1887, il giovane Gaetano lasciò la Sicilia per tentare la fortuna in America, dove iniziò a lavorare come contadino. Due anni dopo il suo trasferimento, nel 1889, lo raggiunse la fidanzata, Concetta Scaltrito. Qui nacque Dominic Giacoppo, nonno di Jill Biden.

La first lady Usa ritrova le sue radici siciliane in una tiepida mattinata di dicembre. Arrivata a Sigonella (Catania) poco dopo le 8 del mattino, prima incontra i militari in servizio e i loro familiari. “Questo è il mio ultimo viaggio all’estero come first lady”, dice. Accanto a lei la figlia Ashley. “Ho lasciato il meglio alla fine- aggiunge sorridendo -. E’ stato l’onore della mia vita, come mamma e nonna di militare, servire come vostra first lady”. La moglie del presidente Usa si è poi complimentata con i militari per il 65esimo anniversario della base, che ricorre quest’anno.

Poi il viaggio in macchina verso Gesso, piccolo villaggio di Messina, abbarbicato in collina, raggiungibile solo dopo curve infinite. Oggi il villaggio è off limits. Può essere raggiunto solo dai residenti e dai giornalisti accreditati che vengono accompagnati con una navetta fino alla piazza della Chiesa Sant’Antonio, dove è stato allestito un palco, da cui parlerà la first lady. Che si emoziona quando parla dei bisnonni. “Negli Stati Uniti la vita dei miei bisnonni è stata forgiata dai valori italiani. Come molti della loro generazione, forti di questi valori e tuttavia alla ricerca di opportunità migliori, i miei bisnonni decisero di lasciare la loro madre patria, in Italia, verso la promessa di un posto sconosciuto con l’idea che, a prescindere da dovunque uno venga, si può sempre trovare una casa e un futuro negli Usa”, ha sottolineato.

I bisnonni “hanno attraversato l’Atlantico e pregavano Sant’Antonio che continua a proteggere gli abitanti di Gesso- dice – In America hanno subito scoperto che ad Hammonton, nel New Jersey, c’erano tanti migranti arrivati da Gesso e altri paesi come Gesso che hanno portato la luce delle loro patrie verso la nuova nazione”. “Passo dopo passo i miei bisnonni si sono costruiti una nuova vita – prosegue la first lady – Il loro cognome, Giacoppa, divenne Jacobs. Il loro figlio, mio nonno, crebbe e trovò lavoro in una ditta di traslochi. Suo figlio, mio padre, entrò nelle forze armate all’età di 17 anni. E poi continuò gli studi per lavorare in banca”.

“Più di cento anni fa i miei nonni, Gaetano e Concetta Giacoppa camminavano per le stradine di Gesso, parlavano con i loro vicini, e guardavano il cielo e le stelle. Poi i miei -bisnonni dissero addio a Gesso e si imbarcarono per gli Stati Uniti con la speranza nei loro cuori. Non avrebbero mai potuto immaginare che nell’arco di tre generazioni la loro bisnipote sarebbe tornata a Gesso come prima First lady con origini italiane. Mia figlia e io siamo stati poco fa nella chiesa di Gesso dove abbiamo visto la registrazione della mia bisnonna nel 1865”, dice ancora Jill Biden. “Sono qui oggi perché le luci delle colline di gesso risplendono in tutto il mondo e io sono qui, perché brillano dentro di me”, ha aggiunto.

Prima di lasciare Gesso, la first lady incontra, brevemente, Caterina Giacoppo, lontana cugina di Jill Jacobs Biden. La donna, 68 anni, dopo l’elezione del presidente degli Stati Uniti si era augurata di potere incontrare la first lady. E oggi questo sogno si è avverato.

In prima fila, davanti al palco, c’è anche Mario Sarica, che ha ricostruito l’albero genealogico della famiglia della first lady e che è stato citato nel discorso di Jill Biden. “Abbiamo avviato questo lavoro quattro anni fa assieme ad altri storici e studiosi e ricostruito questa bellissima storia di migrazione e questo modello esemplare d’integrazione. Gli abitanti di Gesso sono una popolazione di migranti da sempre. Il primo a partire da Gesso fu Matteo Campanella che è stato anche il testimone di nozze dei bisnonni di Jill Biden, Gaetano e Concetta. E anche lui è partito da Hammonton dopo l’Unità d’Italia per lavorare come bracciante agricolo”, ha detto Sarica che è il direttore del museo di Cultura e musica popolare dei Peloritani, che ha curato nel volume ‘Di là del mare’ in cui è anche ricostruito l’albero genealogico della famiglia della first lady degli Stati Uniti.

“Sono passati quattro anni da quando abbiamo mandato l’invito alla First Lady e siamo davvero felicissimi di avere raggiunto questo obiettivo. Ci speravamo ma non credevamo che fosse possibile”, ha detto Tonino Macrì, presidente dell’Associazione culturale ”La Perla dei Peloritani” che con Antonio Federico e Mario Sarica ha scoperto le origini ”ibbisote” della moglie del presidente degli Stati Uniti, Jill Biden”I sogni si realizzano – dice – questo è un evento storico per questo villaggio ma per l’intera città di Messina”.

Presenti anche i pasticceri, Martino, Nicola e Fausto Fiasconaro, che hanno preparato la First Lady un panettone da 10 kg raffigrante la Natività del Gagini. E altre prelibatezze. “Con gli Stati Uniti ho una rapporto culturale e imprenditoriale, ma anche diplomatico e dopo 4 anni stiamo riuscendo a far venire la first lady Jill Biden”, spiega il pasticcere Nicola Fiasconaro originario delle Madonie ma molto vicino alla comunità di Gesso. “Durante il Natale 2023 – prosegue mentre mostra il video- ero ospite alla Casa Bianca e ho conosciuto la first lady e l’ho invitata a venire qui. Io dal 2020 mi sono impegnato a fare da collegamento culturale. Abbiamo lavorato con i componenti del comitato di Gesso per fare in modo che fosse una festa per Jill Biden”.

Tra le prime file c’è anche una anziana signora sulla sedia a rotelle, avvolta in una bandiera Usa. Si chiama Grazia Celona e ha 90 anni. E’ arrivata apposta da Torino, dove vive da tanti anni ma è originaria di Gesso. “Sono felicissima di essere qui a onorare la first lady americana. Io ho molti parenti che sono di Gesso e sono andati in America. Anche io sono andata via, ormai vivo a Torino, ma oggi non potevo mancare per onorare la nostra compaesana”. Jill Biden ha lasciato nel pomeriggio Gesso per tornare a Sigonella da dove è partita per gli Emirati Arabi. (dall’inviata Elvira Terranova)