Migranti, giudice Apostolico dà le dimissioni da magistratura

(Adnkronos) – La giudice di Catania Iolanda Apostolico si è dimessa dalla magistratura a far data dal prossimo 15 dicembre. Il plenum del Csm ha accolto le dimissioni. Apostolico era stata al centro di polemiche politiche dopo che era apparso un video in cui la si vedeva partecipare a una manifestazione a Catania nel 2018 contro i decreti sicurezza sui migranti. Il filmato uscì fuori nell’ottobre 2023, pochi giorni dopo il 30 settembre 2023, quando la giudice non aveva convalidato il trattenimento di alcuni migranti richiedenti asilo, ritenendo illegittime le norme del ‘decreto Cutro’ varato dal governo Meloni.