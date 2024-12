New York, ceo di United Healthcare ucciso a colpi di pistola davanti all’Hilton

(Adnkronos) – Il ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, è stato ucciso a New York, in quello che sembra trattarsi di un omicidio premeditato. Secondo un rapporto della polizia e due persone a conoscenza dei fatti, il direttore generale della società di assicurazione è stato colpito da colpi di arma da fuoco al petto nel centro di Manhattan. L’attentato alla vita del manager cinquantenne è avvenuto poco dopo le 6,45 del mattino al 1335 di Sixth Avenue, l’indirizzo del New York Hilton Midtown, secondo il rapporto. Subito dopo, Thompson è stato portato all’ospedale Mount Sinai West in condizioni critiche dove è deceduto.

Gli agenti di polizia stanno ancora cercando l’uomo armato che ha sparato a Thompson ed è fuggito verso est sulla Sixth Avenue, secondo il rapporto. Indossava una giacca color crema, una maschera nera e uno zaino grigio. Thompson era stato promosso ad amministratore delegato di UnitedHealthcare nell’aprile 2021. Con un fatturato dichiarato di 372 miliardi di dollari nel 2023, la società, che fornisce assicurazioni e benefit farmaceutici attraverso diverse unità, è una delle più grandi aziende degli Usa.