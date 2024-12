Agricoltura, Maione (Regione Lombardia): “Suolo ricchezza da salvaguardare”

(Adnkronos) – “Il suolo è una grande ricchezza del nostro territorio, in quanto la Lombardia è la più importante regione agricola d’Italia. Il suolo è un bene da salvaguardare. L’agricoltura si sta impegnando molto in termini di tecnologia e ricerca ed è anche estremamente collaborativa sui temi che stiamo affrontando, con grande ansia, relativi alla qualità dell’aria”. Lo dichiara Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, a margine dell’incontro organizzato a Milano da Syngenta per lanciare InterraScan, la tecnologia innovativa per conoscere e valorizzare i terreni agricoli.

“Abbiamo sempre più bisogno di una agricoltura che investa in tecnologia e creda nella ricerca, in quanto riteniamo che sia il modo migliore per fare agricoltura di qualità, che rispetti il suolo, ma che sappia favorire la crescita economica, perché un’agricoltura di precisione è un’agricoltura più efficiente, capace di creare reddito e occupazione”, conclude.