Agricoltura, Scaglia (Syngenta): “Impegnati nella ricerca per la conservabilità del suolo”

(Adnkronos) – “Da tempo siamo impegnati nella ricerca per migliorare la conservabilità del suolo, nell’ambito del progetto più ampio, che noi chiamiamo dell’agricoltura rigenerativa”. Così Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, in occasione dell’evento organizzato a Milano per il lancio di InterraScan, la tecnologia innovativa per conoscere e valorizzare i terreni agricoli, svoltosi nella Giornata mondiale del suolo alla presenza dell’assessore all’Ambiente e al Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione.

“È essenziale che l’impiego dei suoli sia efficace, ma sia anche volto al mantenimento delle qualità degli stessi – spiega Scaglia – pertanto, l’innovazione oggi è estremamente mirata a replicare e mantenere le qualità senza deteriorare la produzione e la qualità della produzione agricola”.

“Per noi è fondamentale combinare l’importanza della qualità della produzione a beneficio degli agricoltori, che sono il nostro patrimonio comune e la capacità di portare sempre soluzioni nuove che possano aiutare l’agricoltore a valorizzare la propria produzione, nel rispetto dell’ambiente e della salute. Un concetto che si sposa benissimo con l’importanza della giornata di oggi dedicata al suolo”, conclude l’amministratore delegato di Syngenta Italia.