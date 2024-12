Criptovalute, prezzo Bitcoin supera per la prima volta la soglia dei 100mila dollari

(Adnkronos) – Il prezzo della criptovaluta Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei 100mila dollari sulla piattaforma Bitstamp. La criptovaluta più antica e nota è salita di circa il 4,8% in 24 ore, raggiungendo i 103.252 dollari alle 03:00 Gmt circa. Negli ultimi sette giorni, la principale criptovaluta ha guadagnato più del 7% di valore.

Gli analisti attribuiscono il costante aumento al nuovo panorama politico negli Stati Uniti dopo la vittoria elettorale di Donald Trump. L’ex e futuro presidente degli Stati Uniti è stato sostenuto dalla maggior parte della comunità delle criptovalute durante la campagna elettorale. Trump era stato molto negativo nei confronti del Bitcoin durante il suo primo mandato, dal 2017 al 2021, ma ha corteggiato attivamente la comunità delle criptovalute nella campagna di rielezione di quest’anno.

In una grande conferenza Bitcoin a Nashville, Tennessee, Trump ha promesso di mantenere il mercato delle criptovalute in gran parte non regolamentato e di garantire elettricità a basso costo per l’estrazione di nuovi Bitcoin. Ieri, Trump ha dichiarato di voler nominare Paul Atkins, considerato un sostenitore delle criptovalute, a presidente della Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti, che è responsabile della regolamentazione e della supervisione dei mercati dei titoli e quindi anche della protezione degli investitori. Secondo i media statunitensi, è probabile che Atkins adotti un approccio meno rigoroso alla regolamentazione rispetto all’attuale presidente della Sec, Gary Gensler.