Gli U2 si esibiscono in strada? Sono i sosia ma nessuno se ne accorge – Video

(Adnkronos) – Bono e the Edge si esibiscono in strada a Parigi… o forse no? I sosia professionisti degli U2 sono stati filmati mentre interpretano la hit ‘One’ a Parigi e molti hanno creduto di vedere la vera band. Pavel Sfero e Steve Richards sono ormai noti da tempo come i sosia degli U2 tanto da aver lavorato per la band stessa in occasione di un servizio fotografico di Vogue Magazine, niente di strano dunque se in molti non hanno capito di trovarsi davanti a un ‘falso’. “A me sembrano proprio loro”, “Questi gesti fanno ancora più grandi gli artisti”, “Lo hanno riconosciuto? Io avrei pianto dall’emozione”, “Le persone in strada nemmeno li riconoscono” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto al video pubblicato sui social.

Alcuni riportano sui social che Pavel Sfero e Steve Richards abbiano finto di essere davvero Bono e The Edge, rispondendo di ‘sì’ a chi in strada gli chiedeva conferma che fossero i veri U2. Ne sarebbe nata, come riporta la stampa estera, persino una polemica dal momento che i due avrebbero scelto di esibirsi anche di fronte al Bataclan, come omaggio alle vittime dell’attacco terroristico del 2015. Scelta considerata di pessimo gusto.