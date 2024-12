(Adnkronos) – La Lazio avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti battono 3-1 il Napoli all’Olimpicco grazie alla tripletta di Noslin, in gol al 32′, al 41′ e al 50′. Per gli azzurri momentaneo 1-1 di Simeone al 36′. I capitolini aspettano ai quarti di finale la vincente di Inter-Udinese, in campo il 19 dicembre alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’ di Milano.