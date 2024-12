Il 29 novembre, “sous la Coupole” dell’Institut de France, si è tenuta la seduta solenne dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. In quella occasione, c’è stata la cerimonia di consegna dei premi e delle medaglie per le attività di ricerca.

Ad Anna Maria Riccomini, docente di Storia dell’Arte Classica presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, e a Claudia Magna, laureata magistrale presso lo stesso Dipartimento, è stata consegnata – su indicazione del prof. Pierre Gros – la prestigiosa Médaille Louis Fould, per il volume Girolamo da Carpi disegnatore. Il taccuino romano della Biblioteca Reale di Torino (Officina Libraria, 2023).

Il libro, scritto a quattro mani, è il risultato di una fruttuosa collaborazione tra docente e allieva, unite da un interesse comune per i disegni dall’antico: il taccuino dell’artista ferrarese, eseguito in gran parte a Roma tra il 1549 e il 1553, riproduce infatti molte sculture antiche visibili all’epoca in città e che questa ricerca ha permesso di identificare e comprendere meglio.

Anna Maria Riccomini aveva studiato i disegni torinesi di Girolamo da Carpi per la sua tesi di laurea, discussa a Pisa. Claudia Magna ha potuto riprendere l’argomento in occasione di un lungo tirocinio presso la Biblioteca Reale di Torino. Questo volume ha permesso a entrambe di precisare e valorizzare l’importante ruolo giocato dall’artista nella conoscenza dell’antico in età rinascimentale.

