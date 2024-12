Premio Tg Poste, Del Fante: “Fondamentale investire nel valore dei giovani”

(Adnkronos) – “Per noi è fondamentale investire nel valore dei giovani perché siamo un’azienda proiettata al futuro, che fa leva sulla fiducia, sulla storia e sulla tanta credibilità che abbiamo con tutto il sistema Italia e quindi con tutti i nostri clienti. È un mondo in evidente cambiamento e noi siamo partiti sette anni fa, identificando i trend del mutamento e ci siamo messi a lavorare per accompagnare quei trend, aiutando di conseguenza gli italiani a ‘cavalcare queste nuove onde’, dall’e-commerce, ai pagamenti sempre meno cartacei e più digitali e telematici, fino al risparmio, che sta diventando anch’esso più digitale e meno di relazione personale”. Così Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, in occasione della prima edizione del Premio giornalistico Tg Poste, il telegiornale quotidiano di Poste Italiane. La cerimonia si è tenuta presso La Casina Poste di Roma e ha visto la partecipazione dei direttori delle principali testate giornalistiche nazionali e dei vertici di Poste Italiane.

L’obiettivo è valorizzare giovani under 30 capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità. I primi tre classificati avranno la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro al Tg Poste e la vincitrice, Annalisa Berti, riceverà anche una borsa di studio che gli aprirà le porte della prestigiosa Columbia University per una esperienza di alta formazione.

“È quindi compito della nostra azienda valorizzare i giovani e seguirli, quei giovani che sono quelli che più degli altri spingono il cambiamento. È stato quindi importante e naturale – sottolinea Del Fante – dare un segnale di grande attenzione alla comunicazione, privilegiando la comunicazione e il giornalismo dei giovani e per i giovani”.