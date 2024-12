Ucraina, l’allarme di Zelensky: “Nordcorea addestra 10mila soldati per aiutare la Russia”

(Adnkronos) –

La Corea del Nord sta addestrando 10mila soldati per supportare la Russia nella sua lotta contro Kiev. E’ l’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di intelligence in tal senso. “Stanno preparando sul loro territorio 10mila soldati, ma non li hanno ancora trasferiti in Ucraina o in Russia”, ha detto Zelensky dopo l’incontro con i ministri della Difesa della Nato a Bruxelles.

Parlando in conferenza stampa congiunta con il capo della Nato Mark Rutte, Zelensky ha affermato che un numero imprecisato di “personale tattico” e di “ufficiali” provenienti dalla Corea del Nord si trova già nel territorio ucraino “occupato” dalla Russia. Rutte ha dichiarato che l’Alleanza “non ha prove che i soldati nordcoreani siano coinvolti nei combattimenti, ma sappiamo che la Corea del Nord sta sostenendo la Russia”.

Intanto la Russia si dice pronta per i negoziati sull’Ucraina. Lo ha affermato alla Ria Novosti il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. “Siamo pronti ad accogliere tutti gli sforzi di mediazione”, ha affermato. La settimana scorsa, in una conferenza stampa ad Astana, il presidente Vladimir Putin aveva confermato che la Russia è pronta a negoziare con l’Ucraina nei termini da lui precedentemente delineati.