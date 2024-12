Università, ‘Insieme siamo migliori’: piattaforma Roma Tor Vergata per alloggio e condivisione

(Adnkronos) –

Roma Tor Vergata lancia il progetto innovativo ‘Insieme Siamo Migliori/Together We Are Better’, nato da un’idea e dalla collaborazione tra Rosaria Alvaro, prorettrice alle politiche di innovazione sociale, Vito Introna, delegato all’orientamento, Bianca Sulpasso, delegata all’Internazionalizzazione e Domenico Genovese, dirigente di ricerca e terza missione e di gestione del personale e sistemi operativi di gestione di Roma Tor Vergata. Il progetto si pone l’obiettivo di creare un ponte tra studentesse e studenti universitari in cerca di alloggio e cittadini disposti ad affittare stanze a costi calmierati, con un approccio fondato sulla solidarietà, la condivisione e il dialogo tra generazioni.

Il progetto si distingue per il suo approccio intergenerazionale e inclusivo. Studentesse e studenti, italiani e internazionali, possono trovare alloggio a prezzi sostenibili, vivendo in un ambiente familiare che favorisce il confronto e la crescita personale. Allo stesso tempo, le famiglie, le coppie o gli anziani che ospitano possono beneficiare di un contributo economico e di un supporto pratico per le attività quotidiane. Gli studenti possono offrire aiuto in diversi ambiti, come la compagnia, la spesa, il sostegno scolastico per i figli o l’assistenza nell’uso delle nuove tecnologie per le persone anziane.

‘Insieme Siamo Migliori’ non si limita a rispondere a una necessità abitativa, ma mira a creare un modello di comunità basato sulla solidarietà e sulla condivisione. Rafforza il legame tra l’Università e il territorio, dimostrando che l’Ateneo è un punto di riferimento per il benessere collettivo e lo sviluppo sociale. In un contesto di crescenti difficoltà economiche e sociali, l’iniziativa promuove una cultura di collaborazione e inclusione.

Il programma si articola attraverso una piattaforma digitale dedicata, dove studenti e cittadini possono registrarsi per inserire le proprie informazioni, esigenze e disponibilità. Un avanzato algoritmo di matching elabora i dati per proporre abbinamenti ottimali, garantendo compatibilità tra le esigenze di chi cerca e di chi offre. Il progetto è supervisionato da un team dell’Università che monitora gli incontri e le convivenze, assicurandosi che tutto proceda nel migliore dei modi.

Gli studenti interessati possono registrarsi sulla piattaforma, indicando le informazioni personali e i servizi che sono disposti a offrire. Analogamente, i cittadini con uno spazio libero in casa possono accedere al sistema per descrivere le proprie necessità e disponibilità. La piattaforma, semplice e intuitiva, garantisce trasparenza in ogni fase del processo.