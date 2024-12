Achille Lauro con Giulia Toscano al party di X Factor: si infiamma il gossip

(Adnkronos) – Il gossip che infiamma già il prossimo Festival di Sanremo si sposta sul palco di X Factor. Achille Lauro, giudice del talent targato Sky e tra i protagonisti in gara al prossimo Festival di Sanremo, ha fatto parlare di sé al party esclusivo organizzato a Napoli dopo la finale del programma. Lauro si è infatti presentato all’evento in compagnia di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024 e anche lei tra i 30 big in gara all’Ariston. Tuttavia, l’attenzione del pubblico e dei presenti non era rivolta alla cantante, bensì alla sorella, Giulia Toscano, che secondo i rumors sarebbe la nuova fiamma dell’eccentrico artista.

Le voci su una presunta relazione tra Giulia Toscano e Achille Lauro non sono nuove. I due, già avvistati insieme in altre occasioni pubbliche, non hanno mai confermato né smentito le indiscrezioni, alimentando la curiosità dei fan e dei media. La presenza di Giulia al party post-finale sembra però rafforzare l’ipotesi di una liaison amorosa tra i due.

E chissà che Achille Lauro non scelga di sorprendere il pubblico durante la serata cover del Festival, con un duetto ‘in famiglia’ insieme a Sarah. Un’ipotesi che aggiungerebbe un tocco di pepe a una kermesse che, già sulla carta, si preannuncia come una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Anche dopo la sentenza del tar della Liguria festival che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione del Festival della Canzone Italiana, disponendo che dal 2026 il Comune di Sanremo debba indire una gara pubblica.