Il rally del Bitcoin non si ferma, tra l’assist di Trump e nuovi scenari

(Adnkronos) – Non si arresta la scalata del Bitcoin dopo che ieri, la prima volta nella storia, ha sfondato il tetto dei 100mila dollari sulla scia dell’annuncio da parte di Donald Trump di nominare Paul Atkins, sostenitore della criptovaluta, al vertice della Sec, la Securities and exchange commission che vigila sulla borsa e i mercati finanziari, equivalente della Consob italiana.

Un’escalation quella della criptovaluta che sotto la spinta del lancio degli Etf (Exchange traded funds) assurge ormai al rango di bene rifugio al pari dell’oro. Il tutto con un valore che da inizio anno è più che raddoppiato segnando +131%.

Lanciato il 3 gennaio del 2009, il primo blocco emesso ne comprendeva appena 50 con un valore praticamente pari allo zero. Alla sua prima transazione come valuta di scambio, 10mila bitcoin bastarono a un programmatore negli Stati Uniti per acquistare due pizze nel maggio 2010. Oggi, a meno di un mese dal 16esimo anniversario dalla nascita, supera soglie simboliche e, secondo gli analisti più ottimisti, continuerà la salita fino a 200mila dollari il prossimo anno.

La promessa di Trump di fare degli Stati Uniti l’Eldorado delle criptovalute, ha sollevato i timori del Consiglio per la stabilità finanziaria (Fsoc) che ha invitato il Congresso a legiferare per evitare rischi per la stabilità finanziaria del Paese. “In assenza di adeguati standard di gestione del rischio, le criptovalute rappresentano un rischio potenziale per la stabilità finanziaria a causa della loro vulnerabilità alle corse agli sportelli bancari”, si legge in un comunicato del Fsoc, nel quale si reitera l’invito al Congresso ad “emanare una legislazione per creare un quadro prudenziale federale completo per gli emittenti di criptovalute” e si raccomanda di approvare “una legislazione che fornisca ai regolatori finanziari federali un’autorità normativa esplicita sul mercato dei contanti per gli asset cripto che non sono titoli”.