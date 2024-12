Istituto per il credito sportivo e culturale: nuovo cda nomina Antonella Baldino ad e dg

(Adnkronos) – Si è riunito oggi a Roma, sotto la Presidenza di Beniamino Quintieri, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 novembre u.s.. Il Consiglio ha nominato Antonella Baldino Amministratore Delegato, attribuendole anche la qualifica di Direttore Generale. All’Amministratore Delegato sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione della Società. Al Presidente Quintieri il Consiglio ha riconosciuto sia il ruolo di supervisione sulle attività di audit, sia quello di curare, di concerto con l’Amministratore Delegato, i rapporti con le Istituzioni, le attività di comunicazione, le attività internazionali, di studio e ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato imposteranno il lavoro del prossimo triennio con l’obiettivo di sviluppare l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A come Banca per lo Sviluppo attraverso lo Sport e la Cultura e confermarsi punto di riferimento nel supporto alle politiche di investimento nel sistema sportivo e nel settore culturale.