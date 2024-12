Mourinho attacca Guardiola: “Io ho vinto tre Premier senza cause legali”

(Adnkronos) – Polemica tra José Mourinho e Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City, tornato alla vittoria nell’ultimo turno di Premier dopo ben sette partite, aveva risposto, in conferenza stampa, a una domanda riguardante il suo possibile esonero. Guardiola ha ricordato come il suo caso fosse ben diverso da quello di Mourinho, che prima aveva rescisso con il Chelsea dopo aver vinto il campionato e poi era stato allontanato dal Manchester United. Il catalano ha infatti conquistato sei Champions, mentre il portoghese ‘soltanto’ tre.

La risposta di Mourinho non si è fatta attendere: “Mi tengo stretti i miei trofei, che erano tutti puliti e non ottenuti sulla panchina di un club che ha 150 capi d’accusa”, sono state le sue parole riportate dal Daily Mail. Il riferimento è alle 115, non 150, presunte violazioni del Fair Play finanziario da parte del Manchester City e su cui sta indagando la Uefa.