Sicurezza stradale, Puccia (Polstrada): “Navigard ci permette di intervenire su pericoli strada”

(Adnkronos) – “Le tecnologie ampliano le possibilità di monitoraggio e controllo. È stato evidenziato quanto è importante l’acquisizione di dati e l’elaborazione di questi dati per monitorare e conoscere le fenomenologie della circolazione sulla rete autostradale, e poi da queste andare ad intervenire su quelle situazioni di criticità e su le violazioni che sono alla base dei degli incidenti stradali. Quindi si va a intervenire laddove chiaramente ci sono delle violazioni che mettono in pericolo la sicurezza stradale”. Lo ha dichiarato Santo Puccia, direttore servizio Polizia stradale, a margine della presentazione di ’Navigard’, la nuova piattaforma tecnologica di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per garantire più sicurezza sulle nostre strade.

”Questo attraverso le tecnologie, attraverso i sistemi, attraverso un’integrazione che c’è tra i sistemi della di autostrade dell’Italia e della Polizia di Stato – ha aggiunto – Si può andare poi a incidere e modificare i comportamenti. Il tutor chiaramente è la best practice più evidente, che verrà gestito appunto dalla piattaforma ‘Navigard’, è un’applicazione pratica di queste tecnologie dell’acquisizione di dati che poi vengono tradotti in accertamenti di violazioni e ovviamente questo poi va a educare il comportamento sull’autostrada”.