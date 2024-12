Contromano per 30 km su A4, fermato: era senza patente

(Adnkronos) – Un 31enne è stato arrestato dalla polizia stradale di Padova, dopo un inseguimento di 30 km sull’autostrada A4 in direzione di Brescia. L’uomo, a bordo di un Renault Clio nera, risultata sottoposta a fermo amministrativo, verso le 3 della notte scorsa, era uscito dall’area di servizio Limenella Est a forte velocità e contromano. Inseguito dalla pattuglia, ha fatto inversione a U e si è messo nella corretta direzione con la pattuglia che riusciva a bloccarlo una prima volta.

Il 31enne è riuscito però a ripartire ad altissima velocità, immettendosi nuovamente in autostrada in direzione Milano. Ne è scaturito un lungo inseguimento di 30 km che si è concluso in provincia di Verona, quando la Renault Clio, esaurito il carburante, ha rallentato fino a fermarsi in una piazzola di sosta. A quel punto il conducente, nel disperato tentativo di dileguarsi, uscito dal finestrino destro del veicolo ha cercato di fuggire scavalcando il guardrail posto al margine della carreggiata, ma è stato bloccato in tempo dagli agenti nonostante le resistenze. L’uomo è risultato non avere mai preso la patente ed è stato condannato a 4 mesi con sospensione condizionale della pena.