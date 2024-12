Juventus-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri, per la 15esima giornata di Serie A, affrontano oggi, sabato 7 dicembre, il Bologna all’Allianz Stadium. La Juve vuole riprendere la sua corsa dopo l’amaro pareggio di Lecce e ripartire in una classifica che li vede al sesto posto a quota 26 punti, a -6 dal Napoli capolista. Vuole risalire anche il Bologna di Italiano, fermo in ottava posizione a quota 21.

Juventus-Bologna è in programma oggi, sabato 7 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano

Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv.