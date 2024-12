Siria, Trump: “E’ un caos, Usa non si devono far coinvolgere”

(Adnkronos) – “La Siria è un caos, ma non è nostra amica, e gli Stati Uniti non devono avere niente a che fare, questa non è la nostra battaglia, non facciamoci coinvolgere”. E’ quanto afferma Donald Trump sulla situazione in Siria in un lungo post pubblicato su Truth Social poco prima del previsto incontro all’Eliseo con Emmanuel Macron.

Nel post Trump fa riferimento alla “offensiva altamente coordinata” dei “combattenti dell’opposizione” che “ora sono alle porte di Damasco, ovviamente preparandosi ad una grande mossa per far cadere Assad”. Il presidente eletto afferma anche che la Russia “non è in grado di fermare questa marcia attraverso la Siria, Paese che ha protetto per anni”, a causa del suo impegno in Ucraina dove “ha perso 600mila soldati”.

Trump passa poi ad attaccare Barack Obama, che era alla Casa Bianca quando scoppiò la guerra civile in Siria, per essere stato incapace di fermarla: “Così è scoppiato l’inferno ed è entrata in scena la Russia”. Ma ora, secondo Trump, un’uscita di scena di Assad potrebbe essere “la cosa migliore per i russi, non c’è mai stato molto beneficio per la Russia in Siria, a parte far apparire Obama molto stupido”.